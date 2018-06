Anmeldung zum Konfer

Langenhagen. Am Dienstag, 12. Juni um 18 Uhr findet im Martinshaus der Elisabethkirche ein Elternabend für die Eltern der Jugendlichen statt, die nach den Sommerferien den Konfirmandenunterricht in der Elisabethkirchengemeinde besuchen wollen. In der Regel sind das die Kinder, die dann in die siebte Klasse kommen. Die Anmeldung kann an dem Abend erfolgen. Dazu bitte Taufurkunde und Stammbuch mitbringen. Besser ist es, die Kinder schon vorher online auf der Homepage der Gemeinde (www.elisabethgemeinde.de) anzumelden.