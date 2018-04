Anradeln

Langenhagen (ok). Der Radlertreff Silbersee startet wieder in die Saison.Die Touren finden immer sonnabends statt. Abfahrt ist um 10 Uhr am Biergarten Silbersee. Die Nachmittags-Kaffee-Touren über etwa 25 bis 30 Kilometer starten donnerstags um 13.30 Uhr, ebenfalls am Silbersee-Biergarten. Startgeld pro Tour: ein Euro. Anradeln ist jetzt am Sonnabend, 28. April. Die Tour über etwa 42 Kilometer führt nach Altgarbsen in das Gasthaus "Zur Eiche" unter der Führung von Günther Lippe.