Antikmarkt

Godshorn. Am Sonnabend, 10. Februar, öffnet der Antikmarkt in der Brandboxx ab 13 Uhr. Am Sonntag, 11. Februar, findet der Antikmarkt im A2-Center in Altwarmbüchen statt. Hier öffnet der Markt ab 11 Uhr für Besucher. Angeboten werden hochwertige Gegenständen. Auch Liebhaber von altem Porzellan, wertvollen Uhren sowie Schmuckstücken aus Gold und Silber kommen auf Ihre Kosten. Erfahrende Spezialisten und Fachhändler bieten ausführliche Kaufberatungen und geben detaillierte Hintergrundinformationen.

Als besonderen Service können die Besucher auch Wertgegenstände, wie zum Beispiel Uhren, Schmuck, Bernstein, Münzen oder andere Exponate, zur Begutachtung und Schätzung durch unabhängige Sachverständige mitbringen - selbstverständlich unverbindlich und kostenlos. Wer Interesse hat, meldet sich einfach an der Kasse. Zudem stehen für Besucher kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl (Kaffee und Kuchen) ist gesorgt.