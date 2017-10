Aquarellbilder

Langenhagen (ok). Aquarellbilder im traditionellen chinesischen Stil werden bei einer Ausstellung im Quartierstreff in Wiesenau an der Freiligrathstraße gezeigt. Eröffnung ist am Dienstag, 17. Oktober, um 18 Uhr. Bei der Eröffnung können die Gäste mitverfolgen, wie Tao Huang ein Aquarell erstellt.