Arbeit an Leitungen

Langenhagen. Um den zukünftigen Container-Campus am Schulzentrum an das Netz anzuschließen, werden ab 2. Juli Leitungen unter dem Fußweg verlegt. Ein provisorischer Fußweg wird in dem Bereich der Stellplätze errichtet, die dann folglich zum Parken nicht mehr zur Verfügung stehen.