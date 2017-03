Arbeiten am Gleis

Langenhagen (ok). Gleisbauarbeiten und Schwellwechsel bei der Deutschen Bahn. Arbeiten, die eine Menge Lärm verursachen. So auch am vergangenen Wochenende im Zentrum Langenhagens. Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis nennt erhebliche Auswirkungen auf die Linien S 4 umd S 5.