Arbeiten am Kanal

Langenhagen. In der Imhoffstraße wird ab Montag, 25.September, der zwischen Karl-Kellner-Straße und Walsroder Straße verlaufende Schutzwasserkanal repariert. Dafür wird eine punktuelle Baustelle eingerichtet, die sich in Höhe der Hausnummer 4 befindet. Die Imhoffstraße ist ab dann für Anlieger bis zur Baustelle frei, für alle anderen Kraftfahrzeuge ist die Zufahrt aus Richtung Walsroder Straße nicht gestattet.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich etwa zwei Wochen. In dieser Zeit werden weder Fußgänger noch Radfahrer beeinträchtigt, Parkplätze müssen während der Reparatur nicht gesperrt werden. Die Anlieger erhalten ein gesondertes Informationsschreiben.