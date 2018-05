Arbeitskreis Barrierefreiheit

Langenhagen. Der Arbeitskreis Barrierefreies Langenhagen macht auch nach der Gründung vom „Beirat für Menschen mit Behinderungen“ weiter. Geplant sind weitere Aktionen. Außerdem sind Vorschläge für neue Themen erwünscht. Sieben der acht Mitglieder im Beirat sind auch Mitglied im Arbeitskreis. Dadurch hat der Arbeitskreis auch die direkte Möglichkeit, wichtige Themen vorzubereiten und zur weiteren Bearbeitung an den Beirat zu übergeben. Das nächste Treffen des Arbeitskreises ist am Mittwoch, 23. Mai um 18.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d. Der Zugang ist barrierefrei.

Alle Menschen, mit oder ohne Handicap, die mithelfen möchten, Barrieren in Langenhagen

abzubauen, sind dazu gerne eingeladen. Anfragen und Infos: Hans-Gerhard Nest, Telefon (0157)70 72 72 36.