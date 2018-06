Atemalkohol registriert

Langenhagen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Polizisten am Sonntag um 0,10 Uhr auf der Straße Am Pferdemarkt bei einem 56-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch fest. Bei dem anschließenden Alcotest an einem gerichtsverwertbaren Messgerät wurden 0,54 Promille registriert. Gegen den Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dieses zieht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich.