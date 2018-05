Auch Berliner Platz

Langenhagen (ok). Nicht nur für die Haltestellen Alter Flughafen und Wiesenau beginnen die Planungen in Sachen Hochbahnsteig in diesem Jahr (das ECHO berichtete). Auch nördlich soll gestartet werden. Und zwar am Berliner Platz. Die Planungskosten belaufen sich auf etwa 100.000 Euro.