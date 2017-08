Auch die Diamantenen

Jubiläumskonfirmationen in Godshorn

Godshorn. Am Sonntag, 20. August, um 10 Uhr werden in einem Festgottesdienst die Jubiläumskonfirmanden in der Godshorner Kirche begrüßt. Erstmalig wurden außer den silbernen und goldenen auch diamantene Konfirmanden dazu eingeladen werden, denn vor 60 Jahren fand die erste Konfirmation in der damals noch jungen Godshorner Kirchengemeinde statt. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Förderverein alle ehemaligen Konfirmanden, Familien, Freunde und alle Gemeindemitglieder zum Förderschoppen in die Jugendscheune ein. Bei Bratwurst, Salaten, Kaffee und Kuchen gibt es Gelegenheit, mit ehemaligen Mitkonfirmanden, Freunden und Nachbarn ins Gespräch zu kommen.