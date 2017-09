Auch nach den Ferien

Langenhagen (ok). Immer dienstags und donnerstags bietet der LAC einen Laufkursus an; Start ist in den Herbstferien am Donnerstag, 5. Oktober (das ECHO berichtete). Aber auch nach den Ferien ist ein Einstieg noch problemlos möglich. Bis zum Ende des Jahres besteht dann für Teilnehmer die Möglichkeit, kostenlos am Vereinstraining des LAC teilzunehmen. Mehr Infos unter bernd.mueller@lac-langenhagen.de.