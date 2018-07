Audi gestohlen

Langenhagen. Ein auf der Ehlersstraße geparkter Audi Q7 ist am Mittwoch zwischen 1 und 7.21 Uhr gestohlen worden. Der Zeitwert wird auf 27.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Fahndung wurde das Fahrzeug an der Grenze zu Polen noch einmal gesehen, den Tätern gelang allerdings die Flucht.

Im selbsn Tatzeitraum wurde ein auf der Niederrader Allee geparkter Audi RS 6 beschädigt. Täter manipulierten das Fahrzeugschloss, gelangten in das Fahrzeuginnere. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört. Im Fahrzeuginneren wurde Aufbruchwerkzeug sichergestellt.