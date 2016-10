Audi Q5 weg

Kaltenweide (ok). Diebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen grauen Audi Q5 am Wohldamm gestohlen. In dem Auto befanden sich nach Auskunft der Polizei unter anderem ein Kindersitz, ein Kinderwagen, ein Hundegitter und eine Hundebox. Das Auto war zur Tatzeit unter einem Carport neben dem Wohnhaus geparkt. Schaden: etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.