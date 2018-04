Auf der Harfe

Langenhagen (ok). Harfenklänge mit Laura Krajewski erklingen am Sonnabend, 21. April, um 19.30 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg. Einlass ist bereits um 19.15 Uhr. Laura Krajewski ist 15 Jahre alt und spielt seit ihrem neunten Lebensjahr Harfe. Sie ist eine mehrfache Bundespreisträgerin bei "Jugend musiziert" und spielte im Niedersächsischen Jugend-Symphonie-Orchester. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.