Auf der Straße

Langenhagen. Zwei an der Lohausener Straße geparkte Autos wurden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend beschädigt. Die Außenspiegel wurden offensichtlich durch Tritte abgebrochen. Die Polizei stoppte am Sonnabend um 7.15 Uhr einen Autofahrer auf der Hannoverschen Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige keinen Führerschein hat.