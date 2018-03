Auf ewig online?

Vortrag über die Regelung des digitalen Nachlasses

Langenhagen. Wenn jemand stirbt, hinterlässt er nicht nur Daten auf seinem PC, sondern auch vielfältige Spuren im Internet. Oft ist das ein Profil auf Facebook oder WhatsApp, zahlreiche Nutzerkonten in Onlineshops oder eine eigene Webseite. Woran die wenigsten denken: Menschen gehen, Daten bleiben.Ein Vortrag mit Birgit Aurelia Janetzky am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt gibt Einblicke, auf was man beim digitalen Erbe achten muss und wie man für sich selbst eine Vorsorge treffen kann. Im eigenen Interesse, aber auch im Sinne der Menschen, die einem nahestehen. Birgit Aurelia Janetzky ist Social-Media-Managerin. Die Expertin berät an der Schnittstelle von Mensch, Tod und Internet. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Hospizverein Langenhagen. Der Eintritt kostet acht Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-9718 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.