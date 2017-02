Auf Kommission

Vinnhorst. Am Sonnabend, 4. März, findet von 9 bis 12 Uhr der große Kommissionsbasar im Gemeindehaus der Vinnhorster St. Andreas-Kirche in der Beneckeallee 2 statt. In den Verkauf kommen gut erhaltene Kinderbekleidung (sortiert nach Größen 50 bis 170), Spielzeug, Bücher, Fahrräder und vieles mehr von etwa300 Verkäufern. Vorverkauf für Schwangere bitte anmelden unter st-andreas-flohmarkt.jimdo.de.