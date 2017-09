Aufgebohrt

Langenhagen. Ein Einbrecher bohrte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Loch in den Rahmen der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Breslauer Straße und öffnete dadurch die Verriegelung. Im Wohnhaus wurden sämtliche Räume durchsucht. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Weitere Angaben zum Diebestgut liegen noch nicht vor. Spuren konnten gesichert werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Für diese Straftaten nutzen die Täter in der Regel so genannte Akkuschrauber. Diese verursachen typische Geräusche. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.