Aufgefahren

Langenhagen (ok). Montag, 16.05 Uhr: Auffahrunfall an der Kreuzung Am Pferdemarkt/Flughafenstraße. Die Ampel zeigte zwar grün, aber nach Auskunft der Polizei musste ein Autofahrer trotdem wegen einer Verkehrssituation bremsen. Die Folge: Der Hintermann fuhr auf, weil der Abstand nicht groß genug war. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.