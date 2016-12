Aufgehebelt

Kaltenweide. Einbrecher versuchten zwischen dem 25. November und dem 5. Dezember zunächst eine Hauseingangstür Am Osterberg in Kaltenweide aufzuhebeln. Als dies misslang begaben sie sich zum rückwärtigen Bereich des Hauses, kletterten auf das Dach einer Kellertreppe, gelangten so an ein höher gelegenes Fenster und hebelten es auf. Nahezu alle Räume wurden durchsucht. Die Täter verließen das Haus dann vermutlich durch den Kellereingang. Zum Diebesgut und auf die Täter liegen noch keine Hinweise vor. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.