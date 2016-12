Aufgehebelt

Langenhagen. Diebe haben am Sonnabend zwischen 10.30 und 14 Uhr die verschlossene Gartenpforte eines Reihenendhauses am Röttgenweg aufgehebelt, sind so auf das Grundstück gelangt und haben das doppelflüglige Schlzimmerfenster aufgehebelt. Das Haus wurde durchsucht; Bargeld und Schmuck fehlen.