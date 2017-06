Aufgehebelt

Langenhagen. Am Mittwoch ereignete sich zwischen 10.30 und 11 Uhr ein Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Voigtwiese. Der Einbrecher verschaffte sich zunächst durch Aufhebeln Zugang in eine Garage und versuchte anschließend ein Fenster im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses aufzuhebeln, indem der Täter eine auf dem Grundstück befindliche Leiter zum Aufstieg benutzte.

Da die Hebelversuche augenscheinlich misslangen, schlug der Täter schließlich die Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zugang ins Innere des Hauses. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck entwendet. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen in Verbindung unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 zu setzen.