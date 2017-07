Aufgehebelt

Kaltenweide. Einbrecher hebelten zwischen Freitag vergangener Woche und Donnerstag eln Fenster im Hochparterre an der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Walsroder Straße in Kaltenweide suf und gelangten so in das Haus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Anschließend verließen sie das Haus vermutlich wieder durch das Einstiegsfenster. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Konkrete Täterhinweise ebenfalls noch nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.