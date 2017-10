Aufgehebelt

Langenhagen (ok). Diebe gelangten am Montag zwischen 12 und 22 Uhr durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür und durchsuchten die Räume eines Hauses am Annabergweg. Sie ließen eine Geldkassette mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.