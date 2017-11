Aufgehebelt

Engelbostel. Diebe gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentür zwischen Sonnabend, 10 Uhr, und Sonntag, 12.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Kirchstraße. Im Haus wurden in diversen Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach einer ersten Einschätzung vor Ort wurde Bargeld entwendet. Andere Wertgegenstände wurden im Haus belassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenghagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.