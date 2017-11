Aufgehebelt

Langenhagen. Am Mittwoch verschafften sich zwei Einbrecher durch das Aufhebeln der Balkontür Zugang in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Allee zwischen 9 und 20 Uhr und entwendeten dort Schmuck. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.