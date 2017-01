Aufgehebelt und eingeschlagen

Langenhagen (ok). Drei dreiste Aktionen meldet jetzt die Langenhagener Polizei: Am Dienstag zwischen 7 und 7.15 Uhr haben die Ganove die Beifahrertürscheibe eines Seat Leon an der Veilchenstraße aufgehebelt und eine Handtasche mitgehen lassen. Die Autofahrerin hatte ihr Kind nur kurz in den Kindergarten gebracht. Zwischen Silvester, 11 Uhr, und Montag, 22.30 Uhr, haben Diebe die Heckscheibe eines Fiat Diablo Cargo am Söseweg eingeschlagen, einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine entwendet. Die Beifahrertür eines Ford Escort an der Kastanienallee haben zwischen Sonntag 17 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, Diebe aufgehebelt. Sie sind nach Aussage der Polizei aber offensichtlich daran gescheitert, in den Wagen einzudringen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in allen Fällen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 entgegen.