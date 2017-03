Aufgetreten

Langenhagen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag drang ein Einbrcher durch Auftreten der Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Walsroder Straße ein. Der Täter durchsuchte die Räume. Nach Auskunft der Polizei entwendeten sie nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.