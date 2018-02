Aufhebeln

Langenhagen. Einbrecher versuchten im Zeitraum von Mittwochabend auf Donnerstagabend ein Fenster einer Wohnung in der Wagnerstraße aufzuhebeln. Zu einem Eindringen kam es nicht. Der Täter entkam unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.