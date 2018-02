Aufruf zur Bewerbung

Mit Caren Marks zum Girls-Day

Langenhagen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks lädt auch in diesem Jahr ein Mädchen aus ihrem Wahlkreis zum Girls-Day der SPD-Bundestagsfraktion nach Berlin ein. Zusammen mit 50 anderen Mädchen erwartet die Teilnehmerin vom 25. bis zum 26. April ein spannendes Programm in der Bundeshauptstadt.„Der Girls‘ Day bietet Mädchen die Möglichkeit das politische Geschehen in Berlin kennenzulernen und sich aus erster Hand über die Arbeit von Bundestagsabgeordneten zu informieren. Junge Frauen für Politik zu begeistern, ist gerade nach der Bundestagswahl im vergangenen Herbst wichtiger denn je geworden, denn der Anteil von weiblichen Abgeordneten im Parlament ist leider gesunken“, sagt Caren Marks.Bewerben können sich Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren, die aus dem Wahlkreis von Caren Marks, Hannover-Land I, kommen.„Ein kurzes Bewerbungsschreiben mit einer Begründung, warum die Teilnahme am Girls-Day für Dich wichtig ist, reichen aus“, erklärt die Abgeordnete.Die Fahrt- und Unterbringungskosten sowie die Kosten für ein gemeinsames Abendessen und Frühstück am zweiten Tag werden bezahlt. Bewerbungen können bis zum 30. März an das Wahlkreisbüro Caren Marks, MdB, Odeonstr. 15/16, 30159 Hannover oder E-Mail caren.marks.wk@bundestag.de geschickt werden.