Aufruf zur Sportlerehrung

Vorschläge bitte bis 31. Januar einreichen

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen ehrt am Mittwoch, 11. April, die besten Sportlerinnen und Sportler ihrer Stadt für deren Erfolge im Jahr 2017. Die Langenhagener Vereine wurden bereits aufgefordert, ihre erfolgreichen Mitglieder über den Sportring Langenhagen zu melden.Doch auch sportlich Aktive, die nicht in einem Langenhagener Verein organisiert sind, können geehrt werden, wenn sie im Wettkampfjahr für mindestens drei Monate ihren Hauptwohnsitz in Langenhagen hatten. Dies gilt jedoch nur für folgende Platzierungen:· bis dritter Platz bei Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, (Para) Olympische Spiele· erster Platz bei dutsche Meisterschaft.Da die Verwaltung von diesem Kreis der Sportlerinnen und Sportlern nicht automatisch Kenntnis erhält, können alle Langenhagener Bürgerinnen und Bürger unterstützen und Sportlerinnen und Sportler benennen.Wer jemanden kennt, der die Ehrungsrichtlinien erfüllt, hat die Möglichkeit, die Sportlerin oder den Sportler bis zum 31. Januar bei Marcel Neure per E-Mail an marcel.neure@langenhagen.de sowie telefonisch unter (05 11) 7307 93 92 zu nennen.Bei der Meldung sind Name und Anschrift der Sportlerin und des Sportlers sowie eines Vereines anzugeben. Außerdem ist ein Nachweis für die Platzierung einzureichen.