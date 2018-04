Aufstieg

Langenhagen (ok). Die Basketballer der Langenhagener Lions Kings haben es geschafft. In einem packenden Finale in der zweiten Basketball-Regionalliga setzten sich die Korbjäger aus der Flughafenstadt mit 73:65 beim TuS Red Devils Bramsche durch. lieferten sich einen wahren Fight auf Messers Schneide. In der nächsten Saison treten die Lion MTB Lions Kings dann in der ersten Basketball-Regionalliga an.