Aupair als Granny

Krähenwinkel. Der Landfrauenverein Krähenwinkel - Godshorn lädt ein zur Versammlung ins "Trocadero " in Vinnhorst für Sonnabend, 14. Januar, um

9.30 Uhr ein. Als Referentin wurde Christa Gaßmann gewonnen, die einen

Vortrag zum Thema "Als Granny-Aupair in Kanada " halten wird. Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an. Interessierte Frauen sind auch herzlich eingeladen und können sich bei Renate Moderow, Telefon (0511) 74 27 48, informieren.