Aus der Dynamik in die Stille

Langenhagen. Ein Yoga Workshop an der VHS Langenhagen bietet Abstand zum hektischen Alltag und Zeit für innere Ruhe und Besinnung. Geübt werden einfache Yoga-Stellungen aus der Asanapraxis und kleine Meditationseinheiten. Das Seminar findet am Sonnabend, 18. November, von 14.15 bis 18.15 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark statt. Dieser Workshop ist für Interessierte jeden Alters geeignet, für Neu- oder Wiedereinsteigerinnen aber auch zur Intensivierung der Yoga-Praxis. Anmeldungen: persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 04.