Aus erster Hand

Langenhagen. Der stellvertretende Vorsitzende der Sparkasse Hannover, Jens Bratherig, und der Vertriebsdirektor Holger Mönch kommen am Montag, 30. Januar, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in den Ratssaal. „Wir freuen uns sehr, dass die Vertreter der Sparkasse unsere Einladung angenommen haben. So werden die Mitglieder des Rates und die interessierten Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand über das Zukunftsmodell der Sparkasse Hannover informiert,“ erklärt die CDU-Regionsabgeordnete Claudia Hopfe, die die Einladung zusammen mit dem Ratsvorsitzenden Andreas Friedrich ausgesprochen hat. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen auchzu geplanten Schließungen einzelner Filialen, zu stellen.