Tag der offenen Tür am Gymnasium am 2. März

Langenhagen. Das Gymnasium Langenhagen stellt sich am Freitag, 2. März, von 16 bis 19 Uhr am Tag der offenen Tür in der Außenstelle (Hindenburgstraße) den jetzigen Viertklässslern und anderen Interessierten vor. Mit Hilfe von School Guides und einer Mitmach-Olympiade können sie bei zahlreichen Aktionen die fachlichen Angebote des Gymnasiums prüfen, sei es bei einem Bibliotheksquiz, der Erforschung des Vulkanismus oder einer Buttonmaschine der Künstler. Inbesondere die Fremdsprachenangebote werden nicht nur kulinarisch in der Cantina Mexicana, dem Thermopolium oder dem Café Francais vorgestellt. Wer es sportlich mag, kann sich in der Turnhalle durch das Sportprofil bewegen lassen. Einen Schwerpunkt der Präsentationen bildet der Ganztagsbereich mit seinem vielfältigen AG-Angebot wie der Astronomie, den Sanitätern, Theater, der Textil- und der Garten-AG sowie der Fachgruppe Musik. Informationen über die Organisation des Gymnasiums geben die Mitglieder der Schulleitung, der Schulelternrat, der Förderverein und natürlich die diesjährigen Abiturienten aus erster Hand.