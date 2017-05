Aus fremden Gläsern

Langenhagen (ok). Die 48-Jährige trank am Freitag gegen 22.50 Uhr aus fremden Gläsern Alkohol an einer Bar, fiel dadurch auf. Als sie mit dem Auto davonfuhr, war die Polizei bereits alarmiert, kontrolierte die Frau. Das Resultat: 1,21 Promille.