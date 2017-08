Aus Vertrauen leben

Langenhagen. Vertrauen ist 2017 das Jahresthema der Reformationsdekade. Martin Luther war voller Angst, nicht vor Gott bestehen zu können. Durch seine neue Paulus-Lektüre (Röm 3, 21-26) erlebte er eine ungeahnte Befreiung. Frauen aus der St. Paulus- und der Emmausgemeinde haben einen Gottesdienst vorbereitet, in dem es um Vertrauen und Gerechtigkeit geht. Wie ist heute ein aufrechtes Leben aus Vertrauen heraus möglich?

Um mehr zu erfahren, sollten Interessierte am Sonntag, 20. August, um 18 Uhr unseren Gottesdienst in der Emmauskirche. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich in geselliger Runde auszutauschen.