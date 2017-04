Ausbildung für Babysitter

VHS-Seminar an zwei Tagen

Langenhagen. In einem VHS-Wochenendseminar am Sonnabend, 6. Mai, von 11.15 bis 16.15 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, ebenfalls von 11.15 bis 16.15 Uhr, werdenangehende Babysitter gründlich auf ihre Aufgabe vorbereitet. Im Einzelnengeht es um die kindliche Entwicklung, Ernährung und Pflege des Kindes (Füttern und Wickeln), altersgerechte Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch Erste Hilfe am Kind, Vorbeugung und Unfallverhütung, Versicherungsschutz, Aufsichtspflicht und der Erstkontakt mit den Eltern werden thematisiert. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Jugendlichen einen Babysitter-Pass. Mitmachen können Jugendliche ab 13 Jahren. Anmeldungen: VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegen.