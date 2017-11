Ausflug mit dem ADFC

Langenhagen. Zu einer Bahnfahrt zum romantischen Weihnachtsmarkt in Hildesheim am Sonnabend, 16. Dezember, lädt der ADFC-Ortsverein Mitglieder und Gäste herzlich ein. Treffpunkt ist um 12:45 Uhr am Bahnhof Langenhagen Mitte Gleis 4. Die Fahrt erfolgt auf eigene Kosten. Empfohlen ist das Niedersachsenticket, das gemeinsam mit ADFC-Mitgliedern am Automaten zu bekommen ist. Die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant.