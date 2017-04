Ausflug mit dem DRK

Krähenwinkel. Zur "Fahrt in das Blaue“ lädt der DRK-Ortsverein ein. Geplant ist ein Ausflug am Mittwoch, 31. Mai. Abfahrt ist um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Moorhofe. Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr. Bequemes Schuhwerk und Regenschirm sind mitzubringen. Das Ausflugsziel wird nicht verraten, es gibt nur den Hinweis, dass Fußweg von 15 Minuten zu bewältigen ist. Anmeldung: Telefon (0511) 77 84 04 oder (0511) 77 75 35.