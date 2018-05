Ausflug mit dem SoVD

Engelbostel-Schulenburg. Der SoVD-Ortsverband bietet Mitgliedern und Gästen einen Ausflug zum Spargelessen nach Kirchdorf an. Termin ist am Freitag, 15. Juni; Abfahrt ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle Krummer Kamp. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Weitere Informationen: Telefon (0511) 78 15 52; Anmeldung (bis 27. Mai): Telefon (0511) 78 15 52.