Ausflug mit der Nachbarschaft

Silber-Tour mit Kuh-Besuch und Spargel

Langenhagen. Der Verein "win - Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH" veranstaltet eine „Silber-Tour“ mit Kuh-Besuch und Spargelessen. Am Dienstag, 5. Juni, um 9.30 Uhr ist Abfahrt am Quartierstreff, Freiligrathstraße 11. Unter dem Motto "Der Stange an den Kopf!" ist neben dem Mittagessen bei Heuer in Fuhrberg auch der Besuch des Milchviehbetriebs Hemme in Sprockhof Programm.Wenige Plätze sind noch frei, Anmeldung ist im Qaurtierstreff möglich.