Ausflug und Infos

Langenhagen. Die Anmeldung zur nächsten SoVD-Fahrt führt zum Filmtierpark Eschede. Termin ist am Donnerstag, 16. August. Die Anmeldung kann am Montag, 9. Juli, im Sitzungssaal II im Rathaus, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr oder jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 0152 26 400 118 erfolgen. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Die nächste Info-Veranstaltung des SoVD-Ortsverbands findet am Donnerstag, 9. August, um 15 Uhr im Café Wintergarten an der Walsroder Straße statt.