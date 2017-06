Ausflug zu den Milchkühen

Ferien-Aktion auf dem Hemme-Hof

Langenhagen. Wie kommt die Milch aus der Kuh eigentlich in das Glas, und was frisst eine Kuh gerne? Und wie sieht eigentlich so ein richtiger Bauernhof aus?Bei der „Kuh-Tour“, ein Ausflug des Vereins win für Kinder, gibt es Antworten auf diese Fragen. Mit dem Trecker geht es am Montag, 3. Juli, um 10 Uhr vom Quartierstreff in Wiesenau nach Sprockhof in die Wedemark zum Hemme-Hof. Die Kindergruppe wird dann von drei Erwachsenen begleitet. Anmeldungen werden im Quartierstreff, Freiligrathstraße 11, entgegen genommen. Die Anmeldung muss schriftlich mit dem entsprechenden Anmeldeformular erfolgen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.win-e-v.de.