Ausflug zum Dinopark

Spuren im Steinbruch erkunden

Langenhagen. Am Sonnabend, 10. Juni, unternimmt die Naturkundliche Vereinigung (NVL) eine Exkursion in den Dinosaurierpark Münchehagen. Der wissenschaftliche Leiter dort führt die Teilnehmer in den benachbarten Steinbruch, in dem seit 2004 immer wieder neue Dinosaurierspuren entdeckt worden sind. Dort werden diese Spurengrabungen besichtigt und es wird ein Einblick in die wissenschaftliche Arbeit gegeben.Der Treffpunkt zu dieser Exkursion wird um 9 Uhr vor dem Langenhagener Rathaus sein. Es werden vor Ort Fahrgemeinschaften gebildet, so dass auch Mitfahrgelegenheiten bestehen. Die Führung dauert von 10 bis 12 Uhr. Um eine telefonische Anmeldung bis zum 31. Mai wird gebeten: Telefon 0163 14 20 507.