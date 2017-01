Ausgelost

Krähenwinkel (ok). Regionalligist TSV Havelse bleibt Titelverteidiger TSV KK in der Vorrunde des Sportbuzzer-Hallenmasters erspart. Stattdessen heißen die Gegner in der Gruppe A HSC und TSV Stelingen. Los geht es am Sonntag, 29. Januar, um 13 Uhr in der Swiss-Life-Hall. Die anderen drei Vorrundengruppen: B – Hemmingen-Westerfeld, Davenstedt, OSV Hannover; C – TSV Burgdorf, Springe, Steimbke; D – Havelse, Barsinghausen, Eldagsen.