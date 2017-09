Außenspiegel gestohlen

Langenhagen. In sieben Fällen entwendeten Diebe Außenspiegel an Mercedes-PKW, die auf den Flughafenparkplätzen abgestellt waren. Tatzeit war am Sonntag, um 11.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon (0511) 109 42 15.