Ausstellung der AWO

Engelbostel. Die Kreativgruppe der AWO Engelbostel-Schulenburg lädt zu einer Ausstellung am Mittwoch, 25. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in die Begegnungsstätte Kreuzwippe 1 in Engelbostel ein. Es gibt exklusive Taschen aus Plastiktüten, Schmuck, Hardanger und vieles mehr zu sehen. Für das leibliche Wohl wird Kaffee und Kuchen angeboten.